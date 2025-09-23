Launching today
Make your demo videos Interactive using AI

Qudemo is an AI assistant that makes demo videos interactive. Viewers can ask questions, get instant answers and jump to the exact moment in the video where the answer is explained, turning demos into real conversations.
SalesSaaSArtificial Intelligence
Jazeem Choori
Hey Friends 👋 I’m Jazeem, founder of Qudemo. Over the last 10+ years, I have spoken with B2B customers/prospects and one thing i clearly noticed that, they felt frustrated whenever we shared demo videos as it's a one-way presentations. They often have questions while watching but the answers were somewhere in the video, unclear and prospects had to watch the whole thing to piece it together, then still wait for an in-person call or email to get clarity. So, what if demo videos could talk back? That’s the idea behind Qudemo. ✨ Key Features 👉 Ask questions directly inside the demo video 👉 Get instant AI-powered answers 👉 Jump to the exact video moment with the answer 👉 Share your Qudemo link anywhere - email, social media, website Qudemo turns any demo video into an interactive, two-way experience, almost like having a product expert built into the video. 👥 Who It’s For 👉 B2B SaaS teams sharing pre-recorded demos with prospects 👉 Startups that share pre-recorded videos for onboarding, training, and support 👉 Educators, learners and anyone using pre-recorded videos to engage audiences 🌱 Our Goal Our mission is to make demos interactive, human, and memorable. This is just the first step - we imagine a future of truly real-time, conversational demos powered by AI. 🎁 Launch Offer For our Product Hunt launch, Qudemo is free to try - We would love for you to test it out with your own demo videos. 🙏 A Small Ask We would really appreciate your thoughts and feedback: 👉 Does this solve a problem you have faced? 👉 Where do you see the biggest use case? Thanks for being part of this journey. - Jazeem
