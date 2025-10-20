Launching today
Claude Skills Hub

Claude Skills Hub

Discover and download Claude skills

9 followers

Visit website
A curated directory of Claude Code skills for everyone. Browse, discover, and download skills to enhance your Claude experience.
Claude Skills Hub gallery image
Claude Skills Hub gallery image
Claude Skills Hub gallery image
Free
Launch tags:
Developer ToolsArtificial Intelligence
Launch Team

What do you think? …

Shawn
Maker
📌
Hi everyone — I built ClaudeSkills.info because Claude Skills are powerful but scattered across docs and demos. I wanted a fast, no-frills hub where you can understand a Skill in 10 seconds, copy a template, and ship. What’s new/unique • Plain-English summaries + copy-paste SKILL.md templates • Curated categories (PPT/Excel/PDF/SEO/dev) with “when to use” triggers • Submit via GitHub link; we review and feature useful community Skills • Lightweight site (no paywall, no bloat), built for speed and search
FirstSign: Find PMF. 10x Faster.
FirstSign: Find PMF. 10x Faster.
Personas, interview scripts & a shareable strategy brief.
Promoted