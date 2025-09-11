Launching today
viral.app is the leading tracking & analytics tool for viral short-form marketing on TikTok, Instagram Reels and Youtube Shorts. Track unlimited accounts & videos and get deep insights into your performance and engagement metrics.
Cluely did it. App Mafia did it. And you can do it The vision behind viral.app is bolt, enabling everyone to engineer virality. Tbh we could promise you a fully automated AI engine to make you go viral. But we don't like to sell snakes oil for now. This is why we start with the most important pillar that should drive your marketing - data, analytics and deep insights that help you understand how your content performs and how you can improve it. viral.app is the easiest way to track as many accounts and videos as possible. Just submit your account URLs (or the ones from your creators) and the tool will do its magic. We have many more very helpful features planned for the future, but they all have one thing in common. They require a powerful and reliable tracking & analytics engine! Lmk what you think, looking forward to your feedback! :)
Congrats on the launch! Having reliable analytics for Shorts/Reels/TikTok is definitely needed. How detailed do you get on engagement metrics — beyond views and likes?

