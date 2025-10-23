Launching today
Updog by Datadog

Don't Wait for Status Page Updates

Updog by Datadog lets you spot issues early, backed by real impact across Datadog customer base. Do not have to wait for any status page updates.
Arjav Parikh
Hunter
I use a lot of different products in my stack, and Updog makes it so easy to track updates for all of them in one place. I really like the Datadog Health Index, which shows API health by analysing aggregated and anonymised telemetry from across the Datadog customer base. The history of past degradations is super helpful too.
