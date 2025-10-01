Launching today
Kyno for Cloudflare

Cloudflare management made simple, right from your phone

Take control of your Cloudflare-protected sites with Kyno, the sleek and powerful mobile client designed to keep you connected to your web infrastructure, no matter where you are.
AndroidiOSDeveloper Tools
Elias Deuss
Hello Product Hunt! Kyno is a mobile client for Cloudflare that I’ve been developing over the past few months. My goal is to bring as many Cloudflare features as possible to a convenient, on the go experience. What’s already in the app - Zone management: DNS settings, AI controls, analytics - Cloudflare Pages: view deployment history and logs - iOS widget: requests and unique‑visitor charts right on your Home screen (Android version coming soon) What I’m looking for I’d love your feedback on which additional Cloudflare website features you’d like to see prioritized next. Pricing Kyno is completely free for everyone except paid Cloudflare customers. So if you’re a casual blogger or run a small site, you get full access to all features.
Tony Tong

@deuss neat!

Madalina B
congratulations
