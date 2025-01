LM Studio Discover, download, and run local LLMs Visit Upvote 78

šŸ¤– ā€¢ Run LLMs on your laptop, entirely offline

šŸ“š ā€¢ Chat with your local documents

šŸ‘¾ ā€¢ Use models through the in-app Chat UI or an OpenAI compatible local server



Meet the team Show more Show more