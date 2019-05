Unicode Chess Generator ♞

Finally, a way to quickly generate unicode chess boards in different styles, including Chess : Rise of the Crab King...

.

.

๐Ÿ™๐Ÿฆ๐Ÿฆ‘โ€๐Ÿฆž๐Ÿฆ€๐Ÿฆ‘โ€๐Ÿฆ๐Ÿ™

๐Ÿค๐Ÿค๐Ÿค๐Ÿค๐Ÿค๐Ÿค๐Ÿค๐Ÿค

โ›ฐ๐ŸŒŠโ›ฐ๐ŸŒŠโ›ฐ๐ŸŒŠโ›ฐ๐ŸŒŠ

๐ŸŒŠโ›ฐ๐ŸŒŠโ›ฐ๐ŸŒŠโ›ฐ๐ŸŒŠโ›ฐ

โ›ฐ๐ŸŒŠโ›ฐ๐ŸŒŠโ›ฐ๐ŸŒŠโ›ฐ๐ŸŒŠ

๐ŸŒŠโ›ฐ๐ŸŒŠโ›ฐ๐ŸŒŠโ›ฐ๐ŸŒŠโ›ฐ

๐Ÿ‘ฎ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿ‘ฎ๐Ÿ‘ฎ

๐Ÿฐ๐Ÿ‡โ€๐Ÿคบ๐Ÿ‘ธ๐Ÿคดโ€๐Ÿคบ๐Ÿ‡๐Ÿฐ