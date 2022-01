Qenu - Create QR code menus and more πŸ€³βž‘οΈπŸ“±



πŸ™ β€β™‚οΈ Contact-free

⌚️ 24/7 accessible & editable

πŸ–¨ Printable QR codes

πŸ”— Unique brand URLs

πŸ’° Save money & time

πŸ“΅ No apps needed

πŸ› Customisable and branded

βž• Multiple menus



Try for Free today!